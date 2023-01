Feuerwehr fährt mit Boot hinaus Kuh bei Rheinberg vom Hochwasser eingeschlossen

Die Feuerwehr berichtete, dass sie am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit dem Stichwort „Tier in Wasser“ zum Rhein gerufen worden war. Um die Kuh zu erreichen, musste ein Boot der Feuerwehr Rheinberg zu Wasser gelassen werden. Die Rettungsversuche hätten sich wegen des Hochwassers als extrem schwierig erwiesen. Der Einsatz musste am Abend wegen der einsetzenden Dunkelheit und der Gefahr des Hochwassers für die Einsatzkräfte erfolglos abgebrochen werden. Neben dem Leiter der Feuerwehr waren die Einheiten Borth/Wallach und Orsoy, die Wasserschutzpolizei und die Polizei vor Ort. Das Tier sei verängstigt gewesen und sei vor den Booten der Feuerwehr weggelaufen.