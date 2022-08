Die Klever Straße in Xanten hat sich am Wochenende (6. und 7. August 2022) in Klein-Montmartre verwandelt. Künstler stellen ihre Werke aus und arbeiten an Gemälden, Porträts oder Skulpturen. Wie in früheren Jahren ist auch Künstler Nacir Chemao aus Duisburg auf dem Xantener Kunstfest.