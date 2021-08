Brings-Konzert an der Südsee : „Wir sind zurück im Leben – Danke Xanten!“

Xanten Die Kölner Band Brings feierte mit etwa 1000 Konzertbesuchern an der Südsee einen fröhlichen Abend. Die Einhaltung der 3G-Regel klappte reibungslos. Wer noch nicht getestet war, konnte das vor Ort nachholen.

Am Ende bedankt sich die Peter Brings bei den rund 1000 Konzertbesuchern in Xanten. Mehr als zwei Stunden lang haben sie mit dem Sänger und den anderen Mitgliedern der Kölner Band Brings gefeiert. Es war wieder fast wie früher, vor der Corona-Pandemie. Die Menschen sangen, klatschten und tanzten fröhlich, genauso wie die Band auf der Bühne. „Wir sind zurück im Leben“, ruft Peter Brings, als die Kölner die letzten Lieder für diesen Abend spielen. „Danke Xanten!“

Er schreibt diese Sätze später auch noch auf die Instagramseite der Band, so gut hat den fünf Musikern der Auftritt getan. Genauso wie den Konzertbesuchern: Als die Musik endet und das Licht angeht, verlassen wenige direkt das Gelände. Viele bleiben noch, trinken etwas, unterhalten sich, genießen den Sommerabend mit Freunden.

Es ist das erste Konzert im Naturbad Xantener Südsee seit langer Zeit. 2020 waren Auftritte wie dieser nicht möglich gewesen, wegen der Pandemie, aber in diesem Jahr veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) wieder einen Oper-Air-Sommer. Bis Mitte September sind noch weitere acht Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant – genauso wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Es kehrt also etwas Normalität zurück, aber unter neuen Bedingungen. Das zeigt gerade dieser Abend.

2019 waren Brings das letzte Mal in Xanten gewesen, Sie sind seit Jahren Stammgäste an der Südsee, jedes Mal kamen mehr Menschen, 2019 waren es um die 2000 gewesen. Dieses Mal wollte das FZX aber nicht mehr als diese rund 1000 Karten für den Abend verkaufen, damit sich die Konzertbesucher auf dem Gelände verteilen können. Und für den Zugang galt die 3G-Regel, wie bei anderen Veranstaltungen auch: Die Konzertbesucher mussten genesen, geimpft oder getestet sein und das auch nachweisen können. Sonst kamen sie nicht auf das Gelände. Mehrere Ordner kontrollierten die Konzertbesucher am Haupteingang. Das lief zügig und reibungslos. Alle Besucher waren pünktlich im Naturbad.

Wer seinen Impfausweis vergessen oder noch nicht getestet war, konnte das vor Ort kostenlos nachholen: Philipp Schäfer und Benny Lurvink, die das Testzentrum im Haus der Begegnung in Xanten betreiben, hatten mit ihrem Team eine Teststation vor dem Eingang zum Naturbad aufgebaut. An diesem Abend nutzten etwa 40 Menschen diese Möglichkeit und erhielten wenige Minuten später das Ergebnis per E-Mail auf ihr Smartphone geschickt. Auch sie kamen daher pünktlich aufs Gelände – vorausgesetzt, ihr Test fiel negativ aus. Diesen 40 Konzertbesuchern retteten Schäfer, Lurvink und sein Team also den Abend. „Sie hatten schon befürchtet, dass sie wieder nach Hause fahren müssen“, berichtete Schäfer. Einige waren extra aus Düsseldorf oder Recklinghausen angereist, um Brings zu sehen und die Lieder der Kölner zu hören, zum Beispiel „Polka, Polka, Polka, „Superjeilezick“, „Su lang mer noch am lääve sin“ und „Quarantäne“.

Unter den Konzertbesuchern waren viele Xantener, aber auch Menschen aus anderen Orten vom Niederrhein, Rheinland, Ruhrgebiet oder Münsterland. Eine Gruppe von mehreren Frauen zum Beispiel hatte sich aus Stadtlohn bringen lassen. Eine andere Gruppe war aus Voerde gekommen. Es waren drei Frauen und ein Mann, sie trugen Mundschutzmasken, als sie in der Schlange vor dem Haupteingang standen. Die Freude auf das Konzert sei „sehr, sehr groß“, sagten sie, berichteten aber auch von „gemischten Gefühlen“. Schließlich ist die Pandemie noch nicht vorbei, und nach anderthalb Jahren sei es ungewohnt, eine Großveranstaltung zu besuchen. Aber das Gelände sei groß genug, um sich zu verteilen, berichtete die Gruppe aus Voerde. Das wusste sie, weil sie schon einmal bei einem Auftritt der Kölner Band in Xanten gewesen war.

Deren Sänger ging am Ende des Konzerts auf die Corona-Pandemie ein. 18 Monate lang hätten sie sich zurückgehalten, um die Alten und Schwachen zu schützen, jetzt ließen sie sich impfen, sagte Peter Brings. „Es ist ein Akt der Solidarität, nichts anderes.“ Das Publikum klatschte und jubelte. Dann wünschte der Sänger allen „Gesundheit und ein langes Leben“. Nach mehr als zwei Stunden verabschiedete sich die Band aus Xanten. Bis zum nächsten Mal.

