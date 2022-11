Vorverkauf für Veranstaltungen : Xanten steht „superjeile Zick“ bevor

Brings sind schon Stammgäste in Xanten. Alle paar Jahre tritt die Kölner Band an der Südsee auf. 2023 ist das nächste Konzert geplant. Foto: Brings

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) startet mit dem Vorverkauf für den Open-air-Sommer 2023. Die Kölner Band Brings kommt wieder an die Südsee, und mit Atze Schröder tritt ein Comedian für „echte Gefühle“ auf.

In der vergangenen Nacht hat es gefroren, der Sommer ist also gefühlt sehr weit entfernt. Trotzdem lohnt sich ein Gedanke an die warmen Monate im nächsten Jahr. Denn das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat die ersten Termine für seine Veranstaltungsreihe „Sommer Open air 2023“ bekannt gegeben und den Vorverkauf gestartet. Noch steht das komplette Programm nicht. „Doch es gibt bereits Highlights, die feststehen“, sagt FZX-Leiter Ludwig Ingenlath. Diese Auftritte seien machbar, trotz der vielen Herausforderungen, vor denen die Eventbranche durch die Corona-Pandemie, den Arbeitskräftemangel und die Energiekrise stehe. Darüber hinaus würden noch mehr Veranstaltungen geplant. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung könnten sich die Besucherinnen und Besucher im Sommer 2023 auf weitere „neue und vertraute Veranstaltungen“ freuen, die zum Teil in den Vorjahren hätten pausieren müssen. Darüber werde so bald wie möglich informiert. Was bisher bekannt ist:

Nightwash Unter dem Motto: „Stand-up-Comedy ist live am lustigsten!“ treten im Sommer 2023 ein Moderator und drei Nachwuchskünstler im Naturbad Xantener Südsee auf. Wer es sein wird? Das soll zu gegebener Zeit noch bekannt gegeben werden. Der Name Nightwash steht aber für gute Unterhaltung. Es ist eine der erfolgreichsten Comedy-Marken im deutschsprachigen Raum. In der Vergangenheit hatten bereits bekannte Künstler wie Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi einen ihrer ersten Auftritte bei Nightwash. Am Freitag, 4. August, dürfen sich Besucher des Naturbads Xantener Südsee also wieder auf frische Stand-up-Comedy angesagter Comedians und Newcomer freuen.

Nightwash, Stand-up-Comedy at its best!, Freitag, 4. August 2023, 20 Uhr, Naturbad Xantener Südsee, Tickets ab 32,80 Euro.

Der selbst ernannte „King of Comedy“ Atze Schröder verspricht „echte Gefühle“, wenn er im Sommer 2023 an die Xantener Südsee kommt. Foto: Atze Schröder

Atze Schröder Der Comedian ist wieder auf Tournee: Mit seinem Programm „Echte Gefühle“ kommt er im Sommer 2023 auch nach Xanten. Am Samstag, 5. August, wird Atze Schröder über Wahrhaftigkeit sprechen. „Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl“, meint der Comedian. „Männer und Frauen kommen abends von der Arbeit erschöpft nach Hause, aber nur noch Alexa und Siri wollen miteinander kuscheln. Die Jugend guckt derweil manisch aufs Handydisplay und macht die Robbe.“ Auf der Bühne will er deshalb „die falschen Fünfziger“ entlarven, über „Blut, Schweiß und Tränen“ predigen, der Nation „das Humor-Trostpflaster auf die Seele“ legen und die Sehnsüchte nach den wichtigen Dingen des Lebens erfüllen: „wahre Liebe, richtige Freundschaft, ehrliches Lachen“.

Atze Schröder, „Echte Gefühle“, Samstag, 5. August 2023, Naturbad Xantener Südsee, 20 Uhr, Tickets ab 42 Euro.

Brings Nach der Corona-Zwangspause hatte die Band 2021 einen ihrer ersten Auftritte in Xanten – und bedankte sich am Ende bei den etwa 1000 Besuchern. „Wir sind zurück im Leben“, rief Peter Brings, als die Kölner die letzten Lieder für diesen Abend spielten. „Danke Xanten!“ Zwei Jahre später spielt Brings wieder an der Xantener Südsee: Am Samstag, 12. August, tritt die Band erneut im Naturbad auf.

In Xanten und Umgebung haben die Kölner eine große Fangemeinde. Hier sind sie schon Stammgäste, treten regelmäßig alle paar Jahre auf. Wer die Band trotzdem noch nicht kennt – eine kurze Erklärung: Die Gruppe wurde von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründet. Seit dem Debüt ihres Gassenhauers „Superjeilezick“ gehört sie zu den bekanntesten Kölner Mundart-Gruppen – und das über den Kölner Karneval hinaus. Bekannte Lieder sind auch „Kölsche Jungs“, „Polka, Polka, Polka“ und „Su lang mer noch am lääve sin“. Ein optisches Markenzeichen sind die karierten Klamotten. Daran sind auch die Fans zu erkennen: Wenn die Band in Xanten auftritt, sind zahlreiche Menschen in karierten Hose, karierten T-Shirts oder mit karierten Hütten unterwegs.

Info Wo es die Tickets für die Veranstaltungen gibt Kartenvorverkauf Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat auf seiner Homepage eine Übersicht mit allen Terminen. Über die Seite https://f-z-x.de/ können auch Karten gekauft werden. Tickets für die Auftritte von Nightwash, Atze Schröder und Brings sind auch über den Tickethändler Eventim und dessen Seite eventim.de erhältlich.

Brings, Samstag, 12. August 2023, 20 Uhr, Naturbad Xantener Südsee, Tickets ab 36,50 Euro.

