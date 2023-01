Dritter im Bündnis mit Xanten und Sonsbeck Geförderter Glasfaserausbau soll endlich auch in Alpen starten

Xantens „weiße Flecken“ sind noch nicht alle getilgt, in Sonsbeck pausieren aktuell wegen Personalmangel die zu 85 Prozent abgeschlossenen Tiefbauarbeiten. Dennoch folgt nun Alpen als Dritter im kommunalen Bündnis, für das Bund und Land insgesamt rund 16,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung stellen. Dort sollen die Arbeiten beginnen, um die ländlichen Außenbereiche endlich an die Datenautobahn anzudocken. Mit erheblicher Verspätung. Denn ursprünglich hätte der Glasfaserausbau außerhalb der Siedlungsbereiche auch in Alpen längst abgeschlossen sein sollen. Doch der Anspruch hinkt den Realitäten hinterher. Es zeigt sich allerorten: So schnell geht’s am Niederrhein nun mal nicht mit dem schnellen Netz.