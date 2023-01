Nordrhein-Meisterschaften Sonsbecker Leichtathlet Kevin Weber holt sich mit dem Speer Silber

Der TuS Xanten war bei den LVN-Meisterschaften mit zwei U20-Athletinnen vertreten. Anna-Lena Berninger sprintete über 200 Meter auf den Silberplatz, konnte mit der Zeit aber nicht zufrieden (26,92) sein. Die 18-Jährige war nach überstandener Grippe mit Trainingsrückstand an den Start gegangen. Bei den NRW-Meisterschaften Anfang nächsten Monats in Düsseldorf und den nationalen Titelkämpfen in Dortmund (18./19. Februar) will die ehrgeizige Berninger deutlich schneller sein. Derweil konnte Akasya Acar in Leverkusen ihre Trainingsleistung mit dem Ein-Kilo-Diskus nicht bestätigen. Trainer Werner Speckert hatte ihre sogar eine persönliche Bestleistung zugetraut. Immerhin wurde sie Dritte mit 20,65 Metern.