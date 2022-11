Sportler des Jahres im Kastell geehrt : Sonsbecker Leichtathleten im Blickpunkt

Vier der fünf Sportler des Jahres aus der Sonsbecker Leichtathletik-Abteilung (v.l.): Merret Manten, Thorsten Holtwick, Lilli Noack und Nica Niersmann. Dazu gehört noch Maxima Heekeren. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Auf der Saisonabschluss-Feier der „Roten Teufel“ erhielten fünf Nachwuchssportler eine ganz besondere Auszeichnung. Thorsten Holtwick, Merret Manten, Maxima Heekeren, Lilli Noack und Nica Niersmann gewannen die Sportlerwahl des Jahres.

Es war diesmal nicht ganz so voll im Kastell wie in den Vorjahren, beim Saison-Abschlussfest der Leichtathleten des SV Sonsbeck die Stimmung aber dennoch hervorragend. Das lag auch am Showprogramm mit Tanz sowie Spielen und einer nicht ganz freiwilligen Gesangseinlage einiger Trainer. Der 70-jährige Abteilungsleiter Werner Riedel sprach von einem sportlichen Aufbaujahr, das hinter den „Roten Teufeln“ liegt. Die Ehrungen nahmen einen breiten Raum ein.



Sportler(in) des Jahres Thorsten Holtwick verteidigte seinen Titel. Der U18-Mehrkämpfer wurde unter anderem Dritter bei den Nordrhein-Meisterschaften über 1500 Meter und Zweiter bei den NRW-Titelkämpfen über die doppelte Distanz. Weil sich die Jury in der weiblichen Kategorie nicht einig wurde, teilen sich vier Athletinnen den Wanderpokal: So gewann das U18-Mehrkampf-Trio mit Merret Manten, Maxima Heekeren sowie Lilli Noack auf NRW-Ebene Bronze. Läuferin Nica Niersmann (U18) darf sich ebenfalls mit dem Titel „Sportlerin des Jahres“ schmücken. Die dreimalige Regionsmeisterin belegte bei höheren Meisterschaften vordere Plätze. Somit erhielten erstmals in der 51-jährigen Abteilungsgeschichte Mutter und Tochter diese Auszeichnung. Daniela Kremers, Mama von Nica, war 1996 Zweite bei der Cross-DM geworden und hatte dafür die Trophäe bekommen.

Info Die weiteren Auszeichnungen Altersklassen-Besten Für ihre Leistungen im Trikot der „Roten Teufel“ wurden auch Nila Gossens (U20), Katharina van Bebber (U18), Carlotta Gerling (W15), Mayla Niersmann (W14), Merrit van Leyen (W13), Lea Topp (W12), Emma Noack (W11), Tiana Ida Pliss Ziegenfuss (W10), Samira Langhoff (W9), Mara Hegmann (W7), Lina Michalik (W6), Armin Gero Beus (Männer), Tim Hinßen (U20), Kevin Weber (U18), Liam Ingendahl (M14), Bastian Sleuser (M11), Laurin Ingendahl (M10) sowie Julian Pawlik (M8) geehrt.



DM-Crosslauf Zwei der Geehrten haben sich einen Startplatz für die Meisterschaften am Samstag in Löningen gesichert. Niersmann, Holtwick und Armin Gero Beus sind auf der 4100 Meter langen Strecke unterwegs. Über 6,35 Kilometer tritt die gebürtige Sonsbeckerin Rahel Brömmel (LG Dortmund) an.



Wintertraining Erstmals wurde auf der Anlage ein Schützenzelt aufgebaut, das den Athleten seit Montag für die kommenden drei Monate zur Verfügung steht. Es ist ein alternativer Trainingsort für die Grundschulhalle, die saniert wird. Unter anderem ist dort temporär die Hochsprunganlage untergebracht.



Wettkämpfe 2023 Der SV Sonsbeck richtet am 5. März erstmals den Frühjahrscross als Ersatz für den Waldlauf aus. Strecken zwischen 650 und 7500 Meter werden angeboten. Der 36. Brunnenlauf findet am 17. Mai statt. Zudem stehen zwei Mehrkampf- sowie Trackmeetings im Sportpark an: am 6./7. Mai und 15./16. September.