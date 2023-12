Peinlicher Auftritt in der Fußball-Bezirksliga TuS Xanten blamiert sich gegen Schlusslicht TSV Wa.-Wa.

Marco Härtner köpfte freistehend in der 29. Minute den Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte der TuS-Keeper Glück, als Patrick Baumgart den Ball an den Pfosten schoss. In der 65. Minute köpfte er dann zum 2:1 ein. Ein Xantener Aufbäumen war nicht zu sehen. Die Gäste waren dem dritten Treffer näher als der TuS dem 2:2. Nach dem Seitenwechsel gab’s keine einzige nennenswerte Chance für die Fürstenberg-Elf. So endete das Fußball-Jahr 2023 für Xanten mit einer peinlichen Heim-Niederlage.