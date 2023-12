Basketball, Frauen-Bundesliga Wings wollen Sieg gegen Marburg wiederholen

Basketball, 1. Bundesliga: BC Pharmaserv Marburg – Orthomol Wings Leverkusen (Frauen). Für die von Boris Kaminski trainierten Basketballerinnen aus Leverkusen stehen in diesem Jahr noch zwei Partien an. In denen steht der Aufsteiger unter Druck, denn um den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz zu verringern, benötigt das Team dringend Erfolgserlebnisse. An diesem Samstag (19 Uhr) ist die Mannschaft beim Tabellenachten in Marburg gefordert, kommende Woche steht das Rückspiel beim Spitzenreiter Keltern auf de Plan.