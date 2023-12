Wohnwagen wurden in Sicherheit gebracht Rheinhochwasser erreicht Campingplatz in Xanten

Die idyllische Lage in den Xantener Rheinauen macht dem Campingplatz Op et Husen am Husenweg derzeit zu schaffen. Das Rheinhochwasser hat die Stellplätze für Wohnwagen erreicht und das Areal unter Wasser gesetzt. Am Wochenende mussten deshalb zahlreiche Parzellen geräumt und Wohnwagen auf höhere Ebenen in Sicherheit gebracht werden.