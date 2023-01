Am 26. Februar auf dem Fürstenberg Xantener Stadion-Cross auch für die jüngsten Läufer

Um 10.15 Uhr geht‘s über 3500 Meter auf der Mittelstrecke außerdem um die Platzierungen der Regionsmeisterschaften. Für die Teilnahme zu dieser Wertung wird bei der Anmeldung die Startpassnummer des Verbands abgefragt. Mitmachen können alle Läufer ab zwölf Jahren. Um 11 Uhr rücken die Zehn- und Elfjährigen auf der 900 Meter langen Cross-Strecke in den Mittelpunkt. Im vierten Rennen um 11.15 Uhr sind die Frauen und Senioren ab der Altersklasse M50 über 6500 Meter im Stadion unterwegs. Der Jugendlauf für den U14/U16-Nachwuchs findet ab 12.15 Uhr statt. Die Ergebnisse dieser Rennen sowie die aus dem zweiten Lauf über die Mittelstrecke kommen in die Wertung für den LVN-Cross-Cup (U14 bis U18). In Xanten werden nochmals Punkte verteilt, bevor das Cup-Finale am 5. März in Sonsbeck ansteht.