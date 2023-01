Handball-Landesliga Simon Glenk ragt beim TuS Xanten heraus

Im ersten Abschnitt lief‘s nicht ganz nach Wunsch, rannten die Hausherren stets einem Rückstand hinterher. Dank einer tollen kämpferischen Vorstellung lagen sie jedoch immer auf Schlagdistanz. Der Mannschaft wollte unbedingt die beide Zähler. Und so ging‘s mit noch mehr Elan in die zweite Halbzeit. Xanten erspielte sich gute Chancen, konnte diese zunächst aber nicht nutzen. Erst als Mölleken ab der 40. Minute die Deckung umstellte, funktionierte es auch im Angriff. Thilo Hermsen führte erneut klug Regie und war stets torgefährlich. Simon Glenk ragte heraus, indem er eine fast unglaubliche Trefferquote an den Tag legte und von Linksaußen lediglich einen Fehlwurf zu verzeichnen hatte. „Simon hat wohl das Spiel seines Lebens gemacht“, so Mölleken. Tore: T. Hermsen (11/4), S. Glenk (9), Finke (5), Kühl, N. Glenk (je 3), Scheffers (2), Schoofs, Heiming und Reichel.