Spende überreicht Geburtstagskind macht der Xantener Tafel ein Geschenk

Die Idee für die Spende kam van Husen bereits während der Zeit, als er noch für die Sparkasse am Niederrhein in Xanten arbeitete. „Dort hing das Gemälde einer Ansicht der Stadt Xanten aus dem 19. Jahrhundert, welches mich faszinierte“, erklärte er. „Ich hatte vor, meinem ehemaligen Arbeitgeber das Bild mit Hilfe von Spenden abzukaufen und bei ‚Bares für Rares‘ zum Verkauf anzubieten.“ Den Erlös habe er der Xantener Tafel spenden wollen. Ein Treuhandkonto, auf das schnell Spenden eingingen, hatte er auch schon eingerichtet. Doch dann kam der Kauf des Bildes nicht zustande, sodass er sich einen anderen Weg habe überlegen müssen. Die Alternative sei die direkte Weitergabe des gespendeten Geldes an die Tafel gewesen. Über 3200 Euro seien so zusammengekommen. Von Ameln habe den Betrag auf 4000 Euro aufgestockt.