Ein Überblick über die Gebühren In Xantens Innenstadt ist Parken jetzt teurer

Xanten · In Xanten gelten neue Parkgebühren. Die Stadt hat die Automaten am Wochenende umgestellt. Damit ist die angekündigte Erhöhung umgesetzt worden. Wie viel das Parken jetzt kostet, was teurer geworden ist – ein Überblick.

16.01.2023, 12:40 Uhr

Für 1,50 Euro kann ein Auto auf dem Parkplatz P4 an der Ecke Bahnhofstraße / Westwall nun 75 Minuten lang parken. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.