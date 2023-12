Xantener fährt bei Weihnachtspäckenkonvoi mit Die Helfer des Weihnachtsmannes

Sascha Labohm vom Round Table in Xanten ist beim Weihnachtspäckchenkonvoi vom 2. bis zum 10. Dezember mitgefahren. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation, die jedes Jahr die Menschen in Deutschland um Spenden in Form von Weihnachtspäckchen bittet, die dann von ehrenamtlichen Helfern eingesammelt und in entlegene, ländliche Gegenden in Osteuropa gebracht werden, um den Kindern in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine eine Freude zu machen. Oft ist es das einzige Geschenk, was die Mädchen und Jungen bekommen. In Absprache mit Unterstützern vor Ort fährt der Weihnachtspäckchenkonvoi Regionen an, in denen die Menschen in ärmeren Verhältnissen leben.