Tafel in Kleinenbroich Dank an ehrenamtliche Helfer und Spende vom Rotary-Club

Weihnachtlich ging es in der Zweigstelle der Neusser Tafel bei der Weihnachtspäckchenvergabe zu. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich entsprechend gekleidet mit Rentier- oder Elfenkopfschmuck sowie Schneemann- und Tannenbaumpullovern. In den Räumen der Aktion Freizeit Behinderter (AFB) in Kleinenbroich überraschten sie so ihre Kunden.