Förderprogramm für Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten Leader startet in die nächste Runde

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck/Xanten · Im Förderzeitraum von 2016 bis 2022 flossen in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zwei Millionen Euro in insgesamt 74 Projekte. Für die Zeit bis 2027 stehen weitere 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Was bereits geplant ist.

16.01.2023, 17:26 Uhr

Christiane Underberg (v.l.), Kristin Hendriksen, Leo Giesbers, Isabel Opdemom, Schulleiter Martin Reichert, Thomas Ahls, Dieter Paus, Markus Janßen, Justin Roderfeld und Hans-Theo Mennicken von der Leader-Aktionsgruppe vor dem Kletterfelsen an der Europaschule in Rheinberg. Foto: Armin Fischer (arfi)