Aktion der St.-Ulrich-Pfadfinder Rekordbeteiligung bei Tannenbaumsammlung in Alpen

220 Haushalte aus dem Wirkungsbereich der St.-Ulrichs-Pfadfinder hatten den agilen Stamm mit der Abfuhr ihrer Tannenbäume beauftragt und damit für eine Rekordbeteiligung gesorgt. Die Stammesleitung mit Anja Frings und Benjamin Schellen schickte dazu je fünf Fahrzeugtrupps und Fußgruppen in Alpen, Bönninghardt, Menzelen-West, Menzelen-Ost und Millingen los. Ein weiteres Team nahm die ankommenden Bäume am Pfadfinderplatz zur Verarbeitung an Ort und Stelle entgegen. Mit dem Häckselgut werden im Frühjahr die Wegestrukturen des Pfadfindergeländes instandgesetzt.