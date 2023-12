Xantener Senioren spielen für Kinder Rollentausch im Krippenspiel

Oft sind es Kinder, die für andere Menschen ein Krippenspiel aufführen. Im Haus am Stadtpark in Xanten war es in den vergangenen Tagen umgekehrt. Bewohner des Evangelischen Altenzentrums schlüpften in die Rollen von Josef, Maria, Engel und verschiedenen Tieren, die Kinder saßen im Publikum, schauten gebannt zu, lachten und klatschten begeistert.