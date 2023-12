Appell an Gäste Xantener Gastronom unterstützt anderen Gastronomen

Allerdings sei das Gelände vor dem Restaurant – der frühere Parkplatz – in den vergangenen Monaten bebaut worden, erklärte Holger Schneidereit. Durch die beiden großen neuen Gebäude an der Hauptstraße in Vynen sei das Restaurant nicht mehr von der Durchgangsstraße sichtbar. Früher sei es dagegen über den freien Parkplatz erreichbar gewesen. „Somit appellieren wir an Sie als unsere Freunde und Gäste“, schrieb Holger Schneidereit zusammen mit seinem Team. „Unterstützen Sie auch unsere Kolleginnen und Kollegen der Restaurants in Vynen. Helfen Sie mit, die gastronomische Vielfalt unserer Stadt zu erhalten.“ Auf Nachfrage sagte Holger Schneidereit, dass er seit langem regelmäßig im „Jade Garten“ essen gehe, die Qualität sei gleichbleibend gut. Es liege tatsächlich an den Neubauten, dass so wenige Gäste im Restaurant gewesen seien, als er es neulich besucht habe. Sein Appell auf Facebook wurde von vielen Menschen unterstützt und in Xantener Facebookgruppen geteilt.