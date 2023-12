Unterstützung für bedürftige Menschen Rotarier spenden Lebensmittel für die Xantener Tafel

Sie hätten sich überlegt, wo aktuell der Bedarf an Hilfe am größten ist, deshalb sei entschieden worden, die Tafel mit dem Erlös aus dem Adventssingen zu unterstützen, erklärte Diana Bours. Die soziale Einrichtung an der Boxtelstraße wird von Gudrun und Harald Rieberer seit vielen Jahren ehrenamtlich geleitet. Ein Team von ebenfalls ehrenamtlichen Kräften sortiert und verpackt jede Woche die Lebensmittel und verteilt sie an die Menschen, die donnerstags zur Ausgabe kommen.