Insgesamt sind über 2300 Tiere gemeldet Mehr Xantener haben sich einen Hund zugelegt

Die Landesstatistiker in NRW haben die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus der Hundesteuer ausgewertet und festgestellt, dass die Kommunen 2022 mit dem besten Freund des Menschen mehr Geld eingenommen haben als in den beiden Jahren davor. Das gilt aber nicht für alle Orte in Nordrhein-Westfalen. Xantens Einnahmen aus der Hundesteuer sind vermutlich gesunken oder konstant geblieben, wie die Untersuchung von IT NRW zeigt.