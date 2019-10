Personalwechsel in Xanten : Stadt muss zwei Führungspositionen neu besetzen

Xanten Harald Rodiek, Leiter des Dienstleistungsbetriebs, und Ordnungsamtsleiter Tobias Fuß verlassen die Stadtverwaltung. Für Fuß gibt es einen Nachfolger.

Nach den Herbstferien wird der Rat in einer nicht öffentlichen Sondersitzung am 31. Oktober über eine Neuausschreibung beraten. Görtz: „Wir möchten möglichst zügig zu einer Nachbesetzung dieser sehr wichtigen Funktion kommen. Eine Stellenbesetzung zum 1. Januar 2020 erscheint jedoch angesichts der kurzen Fristen kaum zu realisieren.“

Rodiek war erst im Februar 2016 als Nachfolger für den freigestellten Vorstand Kurt Reintjes nach Xanten gekommen. Seine Bestellung zum Vorstand läuft eigentlich noch bis 2021. Geboren in Dinslaken, aufgewachsen in Hünxe, ging er in Voerde und Dinslaken zur Schule. Nach dem Studium in Bochum hatte er für Ingenieurbüros gearbeitet. Berufliche Stationen führten ihn nach Emmerich und Wachtendonk. Vor seinem Wechsel in der Domstadt war der Niederrheiner zuletzt in Goch für den Bereich Wasserwirtschaft mit Aufgaben wie Kanal- und Straßenbau sowie für Gewässerschutz zuständig.