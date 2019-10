Unfall in Sonsbeck : Mit Sand beladener Lkw kippt um

Unfall in Sonsbeck

Sonsbeck Leichte Verletzungen hat ein Lkw-Fahrer aus Wesel bei einem Unfall in Sonsbeck erlitten.

Der 52-Jährige fuhr gegen 13.10 Uhr einen mit Sand beladenen Lkw auf dem Graf-Haeseler-Weg. Bevor er in die Alpener Straße einbiegen konnte, kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Lastwagen um und landete in einem Feld. Der Fahrer wurde im Xantener Krankenhaus ambulant behandelt. Weil Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste belastetes Erdreich abgetragen werden. Neben Polizei und Feuerwehr war auch das Ordnungsamt der Gemeinde Sonsbeck am Einsatzort.