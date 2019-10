Reitsport : Team Vollgas sammelt viele Punkte, Kutschen meistern Kegelparcours

Hanna Schmitz gab in Veen den Shetland-Ponys Bruno und Hugo beim Geländefahren die Richtung vor. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Veen Der RV Eintracht Veen richtete die Reiter-Rallye aus. 17 Mannschaften kamen ins Ziel. Und der Niederrheinische Fahrer-Cup endete auf dem Turniergelände am Bergweg.

Maria van Nahmen, Freizeitreiter-Vertreterin der RV Eintracht Veen, war diejenige, die die Gruppen vom Turnierplatz aus in 15-Minuten-Abständen auf die Strecke schickte. Der Verein war Ausrichter der Reiter-Rallye mit einer Cup-Zusatzwertung des Kreispferdesportverband Wesel.

„Jede Gruppe hatte sich einen Namen ausgedacht. So traten die Kilometerklopper, Flusentussen, Veenze Kräje oder die Wilden Mädchen an. Anhand einer Flurkarte mussten die Teilnehmer zu den einzelnen Stationen finden, an denen der Zauberwürfel gedreht, Besen-Polo gespielt oder Bälle aus einem Korb von A nach B gebracht wurden. Es gab auch Pferde-Fußball sowie Ringstechen.