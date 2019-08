Fußball-Freundschaftsspiel : SV Sonsbeck fordert KFC Uerdingen heraus

Heiko Vogel gastiert am Mittwoch mit dem KFC Uerdingen in Sonsbeck. Foto: Revierfoto

SONSBECK Das Fußball-Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten wird heute um 18.30 Uhr angepfiffen. Trainer Heinrich Losing hat noch einen Rechnung mit dem KFC offen.

Vor sechs Jahren standen sich beide Teams noch in der Oberliga Niederrhein gegenüber. Damals konnte der SVS sogar mit 2:1 in der Grotenburg gewinnen. Da die geliebte Kultspielstätte derzeit saniert wird, bestreiten die Krefelder ihre Heimspiele in dieser Saison in der Düsseldorfer Arena. Mit sechs Punkten aus den ersten sechs Spielen verlief der Ligastart des ambitionierten und prominent besetzten Teams von Heiko Vogel wenig zufriedenstellend.