Triathlon-Landesliga : Bastian Mosters führt Rheinberger auf Rang eins

Bastian Mosters, hier am Nürburgring, verlor beim Landesliga-Triathlon in Krefeld auf der Radstrecke seine Getränkeflasche. Foto: NN

Rheinberg Die zweite Mannschaft des Triathlon Team Rheinberg steht durch den Erfolg in Krefeld dicht vor dem Aufstieg in die Verbandsliga. Der dritte und vorletzte Saison-Wettkampf der Landesliga, Gruppe Süd, am Elfrather See ging über die Olympische Distanz mit 1500 Metern schwimmen, 40 Kilometern Rad fahren und zehn Kilometern laufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bastian Mosters erzielte mit 2:16:58 Stunden und Gesamtplatz zwei die beste Leistung der Rheinberger Starter. Als bester Schwimmer seiner Mannschaft ging er als Erster in die zweite Disziplin. Weil ihm direkt zu Beginn seine Getränkeflasche verloren ging, musste er bei den hohen Temperaturen etwas Druck herausnehmen. Alexander Kaffka, der jüngste im Team, lieferte als Vierter (2:19:03) die beste Laufzeit aller Landesliga-Starter ab. Er benötigte für die Distanz 39:44 Minuten.

Klaus Niklas belegte mit 2:25:02 Stunden Gesamtplatz 14. Er musste auf der Radstrecke in der dritten Runde einen kleinen Stopp einlegen, weil ihm ein Flaschenhalter mit Ersatzschlauch und Pumpe abhanden gekommen war. Markus Stricker kam als 25. mit 2:28:34 Stunden ins Ziel. Nach Startproblemen im Wasser machte er richtig Druck auf dem Rennrad (1:08:47). Die Rheinberger Auswahl verwies den TuS Xanten II sowie SV Straelen auf die weiteren Plätze. Zum Saison-Finale trifft man sich am 8. September in Ratingen wieder.

Peter Meulmann absolvierte außerhalb des Liga-Wettkampfs die Olympische Distanz in 2:48:02 Stunden – Rang elf in der Altersklasse 45. „Nach meiner Ernährungsumstellung lief’s deutlich besser ohne Krämpfe“, sagte er. Burkhard Giesa gewann in der AK 50 den Sprint-Triathlon in 1:33:02 Stunden.

(put)