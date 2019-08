Fußball-Kreisliga A : Lüttingen ärgert den MSV, Borth trifft das Tor nicht

Borth/Lüttingen Janik Schweers traf doppelt beim 3:3 gegen den MSV Moers, der TuS unterlag in Rumeln mit 1:2.

Der SSV Lüttingen hat gegen den bis dahin in der Fußball-Kreisliga A an der Tabellenspitze liegenden MSV Moers gepunktet. Die Fischerdörfler spielten nach hartem Kampf 3:3 (1:2)-unentschieden. „Und das mehr als verdient“, stellte SSV-Coach Stefan Kuban klar. Dabei musste sein Team einen frühen Nackenschlag hinnehmen. Dem Moerser Führungstreffer durch Denis Bruckhaus (12.) antwortete Janik Schweers mit dem schnellen Ausgleich. Boris Vertkin (26.) und Astrit Krasniqi (47.) erhöhten auf 3:1 für den Favoriten. „Mit Blick auf das Wetter dachte ich, dass zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel gehen wird“, so Kuban. Doch der Coach wurde eines Besseren belehrt. Erneut Schweers (63.) und Mirko Poplawski (86.) machten den Lüttinger Achtungserfolg perfekt. Und das, obwohl Kuban am Sonntag auf drei Stammspieler verzichten musste und zu drei verletzungsbedingten Wechseln gezwungen war.