Fußball-Landesliga : Sonsbeck überrascht den Spitzenreiter

Sonsbeck Der SVS spielte zu Hause gegen Teutonia St. Tönis von Beginn an druckvoll und gewann hoch verdient mit 3:0.

Für die faustdicke Überraschung am vierten Spieltag in der Fußball-Landesliga hat der SV Sonsbeck gesorgt. Die Rot-Weißen besiegten den bis dahin ungeschlagenen Aufstiegsanwärter Teutonia St. Tönis mit 3:0 (2:0). Mit den Treffern von Robin Schoofs, Luis Ramon Gizinski und Klaus Keisers waren die Gäste sogar noch gut bedient.

Vor 150 Zuschauern begann die Elf von Trainer Heinrich Losing selbstbewusst und druckvoll. Sonsbeck war vor allem läuferisch überlegen und kam über die Schnelligkeit immer wieder brandgefährlich vors Teutonia-Tor. Jan-Luca Geurtz, der als Mittelstürmer agierte, vergab früh zwei Großchancen (4./5.), ehe Schoofs nach einer Ecke von Jannis Pütz per Kopf zum 1:0 (10.) einnickte. St. Tönis fand überhaupt nicht in die Partie und wackelte in der Defensive. Klaus Keisers scheiterte mit einer weiteren Möglichkeit (19.). In der 21. Minute musste Niklas Maas mit Schmerzen am Hüftbeuger raus. Für ihn rückte Johannes Keisers in die Defensive.