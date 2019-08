DM mit Pfeil und Bogen : Petra Mumme macht’s noch einmal

Mit Goldmedaille und Siegerurkunde: Petra Mumme von den Querschießern verteidigte ihren DM-Titel mit 1165 Ringen. Foto: Mumme

Rheinberg/Xanten Die Blankbogen-Schützin der Xantener Querschießer verteidigte in Schwedt an der Oder in der Ü50-Klasse ihren DM-Titel. Die Teilnehmer aus den Rheinberger Vereinen belegten vierte Plätze.

Zum Feiern war keine Zeit. Nach der Meisterschaft ging’s direkt mit dem Auto von Schwedt an der Oder im Landkreis Uckermark zurück nach Ginderich-Perrich. „Richtig angestoßen wird erst beim Training am Samstag“, sagt Petra Mumme. Ihre Vereinskollegen von den Xantener Querschießern hatten aus der Ferne die Daumen gedrückt. Das hat geholfen. Mumme gelang bei der DM des nationalen Bogensport-Verband (DBSV) in der brandenburgischen Kleinstadt die Titelverteidigung. Sie setzte sich mit dem Blankbogen in der Damen-Altersklasse Ü50 erneut die Krone auf. Am Ende des zweiten Wettkampf-Tages standen 1165 Ringe zu Buche.

„Das war schon eine ganz ordentliche Leistung“, übt sich Mumme in Bescheidenheit. Im ersten der vier Durchgänge lief’s schon sehr gut für die Weselerin. Geschossen wurde zunächst aus 50 Metern. Nach den ersten 36 Pfeilen lag Mumme bereits mit 278 Ringen vorne. „Da war ich schon erleichtert.“ Im zweiten Durchgang baute die Querschießerin aus 40 Metern den Vorsprung weiter aus. Wieder kam sie auf 278 Ringe. „Dann konnte ich den zweiten Tag lockerer angehen.“

Es folgte der Durchgang aus 30 Metern. 290 Ringe seien okay gewesen. „Da habe ich dann gewusst, dass mit eigentlich nichts mehr passieren kann.“ Entspannt ging Mumme in den letzten Durchgang. Die Scheibe stand 20 Meter entfernt. Mit den 319 Ringen schoss sie das beste Ergebnis aller Teilnehmer in dieser Altersklasse. Die Goldmedaille war ihr nicht mehr zu nehmen.

Petra Mumme schaut schon voraus, setzt sich ein neues Ziel. „Ich möchte unbedingt mal die 1200 Ringe schießen. Dann würde es einen weiteren Stern geben.“ Diese Auszeichnung vergibt der Verband, wenn ein Bogensportler eine bestimmt Ringzahl erreicht hat. Diese Pinn-Nadel würde sich gut machen an ihrem Köcher. Und sie wäre eine weitere Trophäe, auf die man wieder mit den Vereinskollegen anstoßen könnte.

Während Mumme die Temperaturen über 30 Grad nicht in ihrem sportlichen Tun beeinflussten, hatte Iris Wabersich vom BSC Rheinberg mit der Hitze zu kämpfen. „Es war nicht nur mir zu warm“, sagt die Jagdbogen-Schützin, die in der Ü50-Wertung Vierte wurde. Mit 732 Ringen blieb sie hinter den eigenen Erwartungen zurück. „Ich hatte Schwierigkeiten, in den Wettkampf zu kommen. Vor allem beim Durchgang aus 40 Metern ließ Wabersich zu viele Ringe liegen. 22 Ringe fehlten letztlich zu Bronze.

Vierte wurde auch ihr Teamkamerad Dirk Kreutzmann. Er kam auf 965 Ringe. Der Abstand in der Ü45-Klasse mit dem Jagdbogen auf die Medaillenränge war groß. „Aus 40 und 30 Metern lief es nicht rund für ihn“, weiß Wabersich.