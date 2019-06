Fußball-Landesliga : Abschiedsspiel für Buttgereit – Losing in den Startlöchern

Sonsbeck Die Landesliga-Partie des SV Sonsbeck gegen den PSV Wesel ist für Interimstrainer Werner Buttgereit das letzte Spiel an der Seitenlinie des SVS. Sein Nachfolger Heinrich Losing steht bereit und freut sich auf die Aufgabe.

Sein Nachfolger Heinrich Losing sowie sein Co-Trainer Thomas Vtic stehen bereits in den Startlöchern und stehen in engem Kontakt mit dem Sportlichen Leiter Heiner Gesthüsen, was die Kaderplanung für die neue Spielzeit angeht. „Leider hat es mit dem Aufstieg nicht geklappt. Einige Wunschspieler, die wir für die Oberliga bekommen hätten, haben sich leider anders entschieden. Deshalb müssen wir jetzt intensiv schauen um den Kader noch gezielt zu verstärken“, erläutert Losing im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der neue Chefcoach wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern Alissa und Philipp in Kamp-Lintfort und arbeitet als Arbeitsvermittler beim Jobcenter in Krefeld. Wenn er nicht gerade am Schreibtisch sitzt oder auf dem Fußballplatz steht, verbringt der 40-jährige seine freie Zeit mit Familie und Freunden. Als Trainer beendet er am Wochenende seine vierte Spielzeit beim ASV Süchteln, mit dem er 2017 den Aufstieg in die Landesliga schaffte. Davor war er zweieinhalb Jahre spielender Co-Trainer beim SV Hönnepel-Niedermörmter, mit dem er 2014 die Meisterschaft in der Oberliga feierte.