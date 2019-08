Deutsche Meisterschaft der Sportschützen : Mit dem Luftgewehr zur DM

Xanten Die Schülerinnen Annika Kropmann, Franziska Driessen und Anna-Lena Kropmann von St. Helena Xanten haben sich für die Titelkämpfe qualifiziert.

Auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück sind die ersten Entscheidung bereits gefallen. Über 6000 Sportschützen kämpfen seit vergangenen Freitag in 35 Disziplinen um die Deutschen Meistertitel. Auch die Junioren ermitteln die neuen Titelträger. Ein Trio von St. Helena Xanten wird am kommenden Wochenende mit dem Luftgewehr (LG) antreten.

Annika Kropmann (Schüler-Klasse) und Franziska Driessen (Jugend) reisen als amtierende Landesmeisterinnen an. Qualifiziert hat sich auch Anna-Lena Kropmann (ebenfalls Jugend). Die 14-jährige Annika möchte in den Disziplinen „LG 20 Schuss“ und „LG Drei-Stellung“ möglichst viele Ringe sammeln. „Franzi“ und Anna-Lena (beide 15), die ebenfalls in Kalkar-Hönnepel wohnen, werden in den Disziplinen „KK 3x30 Drei-Stellung“, „KK 60 Schuss liegend), „LG 3x20 Drei-Stellung“ sowie „LG 40 Schuss“ ihr Bestes geben. Die drei Sportschützinnen von St. Helena schießen vom 30. August bis 1. September.