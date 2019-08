Am 1. September in Xanten : Nibelungen-Triathlon macht gute Laune

Natürtlich ist auch in Xanten das Schwimmen die erste Disziplin. Die Starter über die Olympische Distanz legen 1,5 Kilometer, die über die Draxi-Distanz 500 Meter zurück. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Der TuS Xanten erwartet am Sonntag 1600 Teilnehmer in Wardt. Andreas Niedrig gehört diesmal nicht dem Starterfeld an.

Dienstagvormittag zog es Ingo Schürmann wieder zur Xantener Südsee. Zweieinhalb bis drei Kilometer wollte der 33-Jährige schwimmen. Er bereitet sich auf den Ironman in Barcelona am 6. Oktober vor. Aber auch den Heim-Triathlon mit Start und Ziel im Strandbad am kommenden Sonntag möchte Schürmann in bester Verfassung angehen. Für ihn und seine drei Teamkollegen geht’s in der NRW-Liga noch um den Klassenerhalt.

Die Anmeldung für die 35. Auflage der Großveranstaltung am 1. September ist seit Wochen geschlossen. „Wir erwarten wieder etwa 1600 Sportler verschiedenster Nationalitäten“, meint Ringo Haupt aus dem Vorstand der Triathlon-Abteilung des TuS Xanten. Auf der Olympischen Distanz hat er einen eindeutigen Favoriten ausgemacht. Timo Schaffeld, der 2018 auf Hawaii Weltmeister in seiner Altersklasse wurde, sei nur schwer zu schlagen. Haupt: „Wenn überhaupt könnte ihm einer der NRW-Liga-Starter gefährlich werden.“

Annika van Hüüt auf der Radstrecke beim Triathlon in Goch. Am Sonntag wird die Xantenerin dem Helferteam angehören. Foto: TuS Xanten

Zeitplan Männer der NRW-Liga machen den Anfang Olympische Distanz 8.30 Uhr NRW-Liga Männer; 8.35 Uhr Senioren-Liga; 9.30 Uhr M30/35, M50/55, M60/65; 10.30 Uhr Regionalliga Männer & weibliche Altersklassen; 11.30 Uhr M20/25, M40/45, Staffeln, M-JUN, M-JA Draxi-Distanz 12.30 Uhr W50 und älter, Staffeln; 13.20 Uhr M-JUN, M-JA, M50/55; 13.45 Uhr W-JUN, W-JA, W20/25, W30/35, W40/45; 14.10 Uhr M20/25, M30/35 Wettkampfende 15.30 Uhr

Andreas Niedrig, der den Nibelungen-Triathlon in den vergangenen beiden Jahren sehr genossen habe, ist diesmal nicht dabei. „Es wäre interessant gewesen, ihn und und Timo gegeneinander antreten zu sehen.“

Erstmals erhalten die Teilnehmer eine Finisher-Medaille. Foto: Verein

Die Olympische Distanz (1,5/42/10) wird auch die erste Männer-Mannschaft des TuS absolvieren. Dem Quartett gehören neben Schürmann noch Niclas Kootstra, Benny Jobb und Kapitän Thomas Müller an. In Xanten endet die Saison. „Vor heimischer Kulisse an den Start zu gehen, bedeutet noch einmal eine zusätzliche Motivation für die vier“, weiß Haupt.

„Wir sind leider in eine Abstiegssituation gelangt. Wenn wir beim Nibelungen-Triathlon einen Mittelfeldplatz erreichen, wären wir durch. Ein einstelliger Rang wäre richtig klasse“, sagt Schürmann. Ganz anders sind die Voraussetzungen beim Triathlon Team Rheinberg. Die Regionalliga-Mannschaft könnte in Xanten aufsteigen. Aber nicht nur ambitionierte Wettkampfsportler, sondern auch alle anderen, die das Ziel erreichen, werden mit einer exklusiven Finisher-Medaille empfangen. Die Frauen erhalten zusätzlich weiterhin eine Rose von den ehrenamtlichen Helfern. Bis auf auf Liga-Starter werden alle anderen Abteilungsmitglieder an der Strecke im Einsatz sein. Haupt: „Teilweise sind die Helfer schon viele Jahre dabei und übertragen ihre gute Laune auf die Sportler. Dadurch helfen sie dem einen oder anderen immer wieder, kleinere Schwächephasen zu überwinden.“ Gerade die Anfänger auf der Draxi-Distanz (0,5/17/5) sind über jede Motivationsspritze dankbar.

Und da das Wetter wieder mitspielen sollte, können sich auch die Zuschauer einen schönen Tag im Bereich unseres Wettkampfgeländes rund um die Klappbrücke Wardt machen“, so Haupt, der froh darüber ist, dass die Bauarbeiten auf der Straße, über die die Radstrecke führt, wie von der Stadt versprochen, abgeschlossen sind. Derweil werden in dem Gerippe des Oktoberfest-Zelts, das sich in der Wechselzone befindet, wieder etliche der Radständer stehen.

Dem Organisationsteam gehört auch Yves Reinders an. Der Routinier war kürzlich noch für die zweite TuS-Mannschaft beim vorletzten Triathon der Landesliga in Krefeld im Einsatz, wo’s über die Olympische Distanz ging. Reinders, Andreas Bours, Dennis Overfeld und Andre Holz wurden Zweiter hinter dem TT Rheinberg II. Reinders überquerte in 2:07:07 Stunden von allen Landesliga-Startern als Erster die Ziellinie, Bours kam auf Rang drei (2:17:51).

Overfeld landete auf Platz sieben (2:20:55). Holz wurde 68. in 2:43:20 Stunden. Von den Einzelstartern erreichte Bea Schmitz (2:34:47) den vierten und Christian Herbers (2:25:08) den 19. Rang. Christoph Neumann beendete die Sprintdistanz als 33. in 1:12:11 Stunden,