Fußball : SV Sonsbeck setzt auf die Neuzugänge

Am zweiten Spieltag der Landesliga Niederrhein Gruppe 2 empfängt der SV Sonsbeck in der „englischen Woche“ den TuS Fichte Lintfort.

Der Saisonstart für den Gast aus Kamp-Lintfort hat es durchaus in sich. Der Vorjahresdritte aus Sonsbeck ist nicht der erste „Topgegner“ für die Mannschaft von Trainer Sven Schützek. „Wir hätten es natürlich zum Start gerne einfacher gehabt“, gibt der Coach zu. Denn auch der 1. FC Mönchengladbach, den die Lintforter am vergangenen Samstag mit 2:1 besiegen konnten, gehörte im vergangenen Jahr lange Zeit zum Kreis der Aufstiegsanwärter.

Einziger Nachteil: Fichte muss auch in Sonsbeck ohne Abwehrspieler Simon Poschmann auskommen. Der Neuzugang aus der A-Jugend des KFC Uerdingen überzeugte in der Vorbereitung, verletzte sich allerdings im Kreispokalspiel gegen Neukirchen-Vluyn. Wer an Stelle von Poschmann in die erste Elf rücken wird, konnte Schützek noch nicht beantworten. Die Suche nach einer Alternative läuft, bis zum 31. August schaut sich der Trainer zudem noch nach einem weiteren Neuzugang um.