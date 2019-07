800 Zuschauer werden erwartet : Niederrhein-Pokal-Spiel gegen KFC steigt in Budberg

Budberg Nach einer Platzbegehung mit der Polizei ist klar, dass der SVB gegen den Drittligisten auf heimischem Kunstrasen antreten kann. Das Sicherheitskonzept muss noch angepasst werden.

„Es war ein gutes Treffen“, sagte der SVB-Vorsitzende Dr. Peter Houcken. Offen ist weiterhin, ob am 13. oder 14. August gespielt wird. Derweil steht die Anstoßzeit fest (19.30 Uhr). „Sollte der KFC in der Dritten Liga am Freitag, 16. August, auf Ingolstadt treffen, wird’s der Dienstag sein. Angesetzt ist das Pokalspiel für Mittwoch.“ Die Meisterschaftspartie der Uerdinger ist noch nicht terminiert. Basis des Gesprächs in Budberg am Dienstag war das Sicherheitskonzept, das Abteilungsleiter Thomas Paul erstellt hatte.