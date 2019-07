Starter vom Ayyo-Team Essen gewinnt in Alpen den Hauptlauf : Solomun läuft einsames Rennen

Alpen Der gebürtige Eritreer überquerte in Alpen die Ziellinie nach zehn Kilometern in 31:31 Minuten.

Das Organisationsteam hatte auf etliche Nachmelder gehofft. Und sie wurden nicht enttäuscht. 88 Aktive kamen noch dazu, so dass beim 28. Stadtlauf der LG Alpen 412 Teilnehmer auf die Strecke gingen. Rund 40 Vereinsmitglieder gehörten dem Helferteam an.

Platz zwei ging ebenfalls an einen Starter vom Ayyo-Team Essen. Murat Celik benötigte 34:52 Minuten. Dritter wurde Karsten Kruck vom ASV Duisburg (35:55). Schnellste Frau über diese Distanz war Katharina Wehr vom TV Wanheimerort, die mit 38:27 Minuten vor Michaela Born vom TSV Weeze (44:26) und Anita Hermann sowie Claudia Seegers (beide 48:16) siegte. „Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich schon als Bambini hier gelaufen bin“, meinte die Gewinnerin, die zum ersten Mal in Alpen über zehn Kilometer am Start war.

Wie beim „Zehner“ waren auch beim „Fünfer“ die Läufer vom Ayyo-Team besonders schnell unterwegs. Aljafal Ahmad siegte in 16:44 Minuten vor seinem Vereinskollegen Simon Gytom (17:35) und Felix Kall von der LG Alpen (18:06). Bei den Frauen belegten Sophia Salzwedel vom LSF Münster, Friederike Fell, die für die Firma Lemken lief, und LG-Mitglied Ailina Claaßen die drei vorderen Plätze in 18:35, 20:20 beziehungsweise 21:35 Minuten. Fell stellte mit Tristan Zwartjes und Patrick Hülsmann in 1:06:17 Stunden die schnellste Laufgruppe der Firmenwertung. Die Teilnehmer konnten aus sieben Distanzen wählen. Beim Retro Run war mit Klaus Arping ein Rückwärtsläufer unterwegs, der bei der Weltmeisterschaft 2019 in London antritt.