Fußball-Stadtmeisterschaft in Wesel : Diskussionen vor den Titelkämpfen

Fußball-Stadtmeisterschaft in Wesel

Auf dem Platz des SV Büderich beginnt am 8. Juli die Weseler Stadtmeisterschaft. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Büderich Am Montag beginnt beim SV Büderich die Weseler Fußball-Stadtmeisterschaft.

Der Wettbewerb kommt zur Unzeit: Nahezu sämtliche Trainer der acht teilnehmenden Weseler Fußball-Teams sind von der Ansetzung der Stadtmeisterschaft, die am Montag beginnt, nicht begeistert, wie zu hören war. Der Grund für den frühen Termin soll das 100-jährige Bestehen des SV Büderich sein. Auf dessen Anlage wird der Wettbewerb bis Sonntag ausgetragen.

Dass das Büdericher Jubiläum ausschlaggebend für die Terminierung war, dem widerspricht Stefan Tebbe allerdings entschieden. „Es ist reiner Zufall, dass die Stadtmeisterschaft terminlich in die Nähe unseres Jubiläums gerückt ist”, sagt der Coach des Gastgebers. Vielmehr sei eine „Vielzahl anderer Veranstaltungen“ dafür verantwortlich gewesen. Ungeachtet dessen wird der Coach des B-Kreisligisten, der mit seinem Kader erst seit Mittwoch wieder auf dem Platz arbeitet, schon viel Ernsthaftigkeit in die Sache legen, auch wenn sich Tebbe selbst in der Woche der Stadtmeisterschaft im Urlaub befindet und auch einige Stammkräfte fehlen werden.