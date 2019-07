Alpener Stadtlauf mit Retro Run : Großes Interesse am Firmen-Rennen

Alpen Die Schüler machen am Samstag beim 28. Alpener Stadtlauf um 14 Uhr den Anfang. Es gibt 324 Voranmelder.

Glücklich ist der ausrichtende Verein über das große Interesse der Mitarbeiter vom Landtechnik-Hersteller Lemken am Firmenlauf. 37 Startnummern gehen an das Unternehmen. Erstmals dabei ist die Physiotherapie-Praxis Schwartz mit zwölf Angestellten. Die Sonder(geld)preise für die teilnehmerstärksten Schulen gehen an die Grundschule Alpen (43 Kinder) und das Rheinberger Amplonius-Gymnasium (40). Wie hoch die Summe ist, werde erst am Veranstaltungstag verraten, so Schmitz.