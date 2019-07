Trainer kritisieren die Entscheidung : Kreis-Fußballausschuss mischt B-Liga-Gruppen durch

Szene aus dem B-Liga-Spiel von 2018 zwischen Viktoria Birten und dem TuS 08 Rheinberg. In der neuen Saison gibt’s das Duell nicht mehr. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Das Xantener Derby zwischen dem SV Vyma und Viktoria Birten wird’s in der nächsten Saison nicht geben. Auf Wunsch einiger Vereine wurden die Gruppen anders eingeteilt, behaupten die Verantwortlichen.

Der Moerser Kreis-Fußballausschuss (KFA) hat die beiden B-Ligen anders zusammengesetzt. Bisher wurden die Mannschaften zumeist in eine Nord- und Süd-Gruppe eingeteilt. Für die Saison 2019/20 hat sich der KFA entschieden, erstmals ein wenig zu mischen.

„Einige Vereinsvertreter wollten gerne auch mal gegen andere Teams spielen“, so Peter Hanisch, Mitglied im KFA. „Aber im Grunde gab es ja durch die vielen Zweitvertretungen in der Vergangenheit schon eine Mischung aus Süd- und Nord-Vereinen.“ Bei Carsten Bücker, dem Trainer des TuS 08 Rheinberg, kommt die Neu-Einteilung gar nicht gut an: „Diese Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Viele meiner Kollegen denken garantiert wie ich. Das ist eine Sauerei.“ Bücker kritisiert die „viel weiteren Anfahrten“ und den Wegfall etlicher Derbys.