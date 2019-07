In der offenen Klasse steigen die Xantener Herren auf : Herren 30 des TCX ziehen Kürzeren

Xanten Die Xantener Mannschaft unterlag im Aufstiegskrimi GW St. Tönis mit 3:6.

Den Damen gelang in der offenen Bezirksklasse B ein 5:4-Erfolg über GW Moyland. Sarina Maas und Sabrina Kleinen gewannen ihre Einzel sicher. Sofia Peters und Mia Bandusch kassierten ihre Siege, weil der Gegner nur zu viert angereist war. Somit führte Xanten bereits nach den Einzeln 4:2, das dritte Doppel ging an Kleinen/Jana Johannsen ebenfalls kampflos. Die Damen des TC Xanten beenden die Saison auf dem zweiten Taballenplatz.

In der Bezirksklasse E deklassierten die Herren in der offenen Klasse Viktoria Alpen III regelrecht. Das lag nicht allein an dem 9:0, auch die Matches selbst verliefen deutlich, wie das Spielverhältnis (108:22) belegt. Justus Röös, Till Merissen, Max Merissen, Luca Sommer, Maarten Bandusch und Marc Hendricks behaupteten sich zunächst in den Einzeln. Röös/Bandusch, Till Merissen/Sommer und Max Merissen/Hendricks dominierten auch die Doppel. Der Aufstieg ist den Xantenern nicht mehr zu nehmen.