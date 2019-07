C-Jugend der SG Sonsbeck/Kapellen steigt auf : Nur Siege: Terlinden-Elf verlässt die Kreisklasse

Sonsbeck Die C-Jugend-Fußballer der SG Sonsbeck/Kapellen steigen in souveräner Manier in die Leistungsklasse auf.

Florian Terlinden, Trainer der C-Junioren der SG Sonsbeck/Kapellen und Spieler in der Kreisliga A für den SVS, konnte sein Glück kam fassen. Im Jubiläumsjahr der Rot-Weißen feierte er mit beiden Teams die Meisterschaft und den Aufstieg. Mit Co-Trainer Sven Lemkuhl an seiner Seite spielten die C-Junioren eine fulminante Saison. Alle Spiele der Kreisklasse 1 wurden gewonnen und 84 Tore erzielt. Die JSG Vyma/Appeldorn landete mit neun Punkten Abstand auf Rang zwei. Zur Saison 2019/2010 startet das Team in der Leistungsklasse.