Erste Bilanz im Kreis Mönchengladbach/Viersen

Fußball-Kreisligen : Erste Zwischenbilanz der Fußball-Kreisligen

Mönchengladbach Überraschungen sind liga-übergreifend unter anderem der Polizei SV, Hehn, Liedberg, Türkiyemspor II und Turanspor.

Für die meisten Trainer ist nach dem zehnten Spieltag die Zeit gekommen, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Daher durchleuchtet unsere Redaktion einmal alle Kreisligen im Kreis Mönchengladbach/Viersen.

Kreisliga A: Die Fachleute haben vor Saisonbeginn mehrheitlich die Teams genannt, die bis auf eines auch in der Spitzengruppe zu finden sind. Dass der Polizei SV das Tableau anführt, damit hätten vielleicht die wenigsten gerechnet, ist aber erstens ein Beweis dafür, wie ausgeglichen die Liga ist und zweitens dafür, dass der PSV seine Hausaufgaben in Sachen Kaderverstärkungen erledigt hat. Den dahinter platzierten Teams von Neuwerk und Aufsteiger Wickrathhahn hätte man eher den Platz an der Sonne zugetraut. Dafür überrascht die Reserve des ASV Süchteln, die anstelle des weiteren Aufsteigers Türkiyemspor oben mitmischt. Apropos Aufsteiger: Viktoria Rheydt macht es mit der Eichhörnchen-Taktik und sammelt Punkt für Punkt. Mit bereits fünf Unentschieden sind die Rheydter die Remis-Könige der Liga. Die Abstiegszone beginnt mit Rang elf und beinhaltet alle Teams, die vor Saisonstart auch hier vermutet wurden.



Kreisliga B: In Gruppe 1 ist nicht nur die Tabellenführung der „Wundertüte“ Hehn überraschend, sondern auch der mittlerweile auf fünf Zähler angewachsene Vorsprung auf den selbsternannten Aufstiegsfavoriten Mennrath II. Geistenbeck und den starken Aufsteiger Red Stars II hatten viele auch auf dem Zettel derer, die ins Aufstiegsrennen eingreifen werden. Negativ dagegen die bisherige Bilanz von Liedberg, das letzte Saison erst in der Relegation den Sprung zurück in die A-Liga verpasste. Auch Hockstein II wurde trotz des Umbruchs nicht so weit unten vermutet. In Gruppe 2 ist Venn mit einer weißen Weste das Nonplusultra und bestätigte bisher die Einschätzung der Fachleute. Neersbroich hatte wohl niemand auf dem Zettel. Die Sportfreunde haben mit der Verpflichtung von Oliver Glogau als Trainer voll ins Schwarze getroffen. Dass die Red Stars und der SV 08 Rheydt nicht oben mitmischen, überrascht etwas.