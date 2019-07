Tennis : Viktoria-Damen spielen um Aufstieg

Alpen Tennis: Mit einem knappen Erfolg in Kempen erreichen die Damen 40 die Relegation.

Nur eine Niederlage gab es am Wochenende für die Tennis-Mannschaften der Viktoria Alpen, die unterhalb der Verbandsliga aktiv sind – und damit sei es ein gutes Wochenende gewesen, wie es von Seiten des Vereins heißt. Lediglich die neu formierte dritte Mannschaft musste in der offenen Klasse eine deutliche Niederlage beim Spitzenreiter und Aufsteiger TC Xanten hinnehmen.

Die erste Herren 40 setzte sich derweil souverän mit 7:2 bei Alemannia Kamp durch. Frank Hochstrate, Thomas Neemann, Mike Bäckmann und Christian Vowinkel sorgten für eine zunächst beruhigende 4:2-Führung nach den Einzeln. Die Doppel entschieden die Alpener dann allesamt für sich, in denen auch noch Kapitän Georg Rosing zum Einsatz kam. Er zog hinterher eine insgesamt zufriedene Saisonbilanz, denn in der Abschlusstabelle der Bezirksklasse B reichte es letztlich zum dritten Platz.

Den zweiten Sieg des Wochenendes, und gleichzeitig den zweiten Sieg in Folge in der Bezirksklasse D konnte die zweite Mannschaft der 40er-Herren verbuchen. Auch hier stand es beim Gastspiel in Rumeln-Kaldenhausen nach den Einzeln 4:2 – durch Siege von Ralf Freckmann, Claus von der Horst, Mark Jurjahn und Dietmar Bernhardi. In den abschließenden Doppeln wurde es allerdings noch einmal eng. Letztlich sicherten aber Jurjahn/von der Horst mit ihrem Doppelsieg den knappen 5:4-Erfolg. In der Abschlusstabelle reichte es zwar nur zum fünften und damit vorletzten Platz, allerdings punktgleich mit dem Tabellendritten Rumeln-Kaldenhausen 2.