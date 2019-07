Basketball Niederrheinpokal : Duell um den Pokalsieg steigt in Rheinberg

Oskar Mellmann (l.) spielt am Samstag mit dem Regionalligisten BG Lintfort im Niederrheinpokal-Finale gegen Oberligist BG Duisburg-West. Foto: Funke Medien

Rheinberg Am Samstag finden in der Großraum-Sporthalle am Schulzentrum die Finals des Basketball-Niederrheinpokals statt. Im Endspiel der Herren kommt es ab 18 Uhr zu einem Klassiker, vorher bei den Damen zu einem stadtinternen Duell.

Die neue Basketballsaison in Nordrhein-Westfalen beginnt zwar erst Mitte September, doch für viele Vereine am Niederrhein hat die Vorbereitung schon längst wieder begonnen. Und nicht nur das – auch Pflichtspiele standen in den vergangenen Wochen auf dem Programm. Denn traditionell werden nach den Spielzeiten die Pokalwettbewerbe auf Regionalebene ausgetragen.

So auch der Niederrheinpokal der Herren und Damen, dessen Endspiele am kommenden Samstag in der Großraum-Sporthalle in Rheinberg ausgetragen werden. Bei den Herren stehen sich der Erstregionalliga-Absteiger BG Lintfort und die BG Duisburg-West aus der Oberliga (18 Uhr) gegenüber. Die Damen der Duisburger stehen ebenfalls im Finale, treffen dort auf die Walsum Beavers Ellys (16 Uhr).

Info So spielten die Lintforter Teams im Halbfinal-Duell Die Korbschützen im Halbfinale: BG Lintfort 1 Krüger (24), Mellmann (21), Peltz (18), Sengutta (14), Schmak (8), Töps, Roschewski (beide 4), Illbruck (2) BG Lintfort 3 Merzbach (23), Ramic (11), Haffmann (9), Cech (8), Svejcar (7), Mölleken, Schanzenbach (beide 2)

Das Duell im Herrenfinale ist ein altbekanntes – denn in den vergangenen Jahren standen sich beide Teams nicht nur oft im Ligabetrieb, sondern eben auch im Pokal gegenüber. Die Duisburger griffen in diesem Jahr derweil erst im Halbfinale ins Pokalgeschehen ein, konnten sich in den Runden zuvor jeweils über Freilose freuen. In der Vorschlussrunde setzte sich das Team aus der Ruhrgebietsstadt im Oberliga-Duell mit der Lintforter Zweitvertretung dann allerdings deutlich mit 8264 durch.

Der Finalgegner aus der Klosterstadt, der nach zwei Jahren in der 1. Regionalliga in der kommenden Saison wieder in der 2. Regionalliga an den Start gehen wird, musste derweil bereits im Viertelfinale ran. Mit dezimiertem Kader setzte man sich kurz nach dem Vorbereitungsstart relativ problemlos beim Landesligisten VfL Merkur Kleve durch und traf im Halbfinale im vereinsinternen Duell auf die eigene Drittvertretung. Auch in dieser Partie hatte die Mannschaft von Tobias Liebke letztlich keine Schwierigkeiten, den Sieg einzufahren – 95:63(48:29) lautete das Endergebnis. „Es war ein lockeres Spiel in freundschaftlicher Atmosphäre. Meine Jungs haben das seriös gelöst, die Dritte hat sich aber auch gut gewehrt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles herausgeholt“, sagte Tobias Liebke nach der Partie.

Beiden Teams waren allerdings die kräftezehrenden Einheiten der Saisonvorbereitung anzumerken, sodass man in keiner Situation volles Risiko ging, um Verletzungen zu vermeiden. Zudem gab Liebke erneut einigen Jugendspielern die Gelegenheit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen – testete aber auch Akteure, die zur neuen Saison aus der zweiten Mannschaft zum Regionalliga-Kader stoßen könnten. „Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die personelle Situation auf einigen Positionen darstellen wird. Das Pokalendspiel ist daher eine ganz gute Standortbestimmung, die wir ernsthaft angehen wollen. Schließlich ist es ja auch ein Derby.“

Die Begegnung in der Rheinberger Großraum-Sporthalle – der TuS 08 richtet die Endspiele aus, war aber bereits in der ersten Runde knapp an der BGL 2 gescheitert – wird Liebke daher wohl einige neue Erkenntnisse liefern. „Wir wollen natürlich einige Sachen ausprobieren, die in der kommenden Saison wichtig werden. Es wird zwar noch an einigen Stellschrauben zu drehen sein und wir werden auch nicht in voller Besetzung auflaufen. Aber dennoch möchte ich, dass die Jungs konzentriert auftreten.“