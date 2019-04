Fußball : Kreisliga B, Gruppe 1: Das Spiel hinter der Spitze

Kreis Kleve Die Partien der Kreisligen B 1 und 2 im Überblick:

Union Kervenheim - BV DJK Kellen II. Die Union, ohne Sieg und mit zwei Remis gesegnet, steigt sang- und klanglos in die C-Liga ab. In ihrer Offensive (elf Treffer) herrschte Tristesse, in ihrer Defensive (88 Gegentore) herrschte des Öfteren Tag des offenen Tores. Die Gäste um Coach Jan Skotnicki sind Favorit und können ihr Torekonto aufpolieren.

Fortuna Keppeln - SV Veert: Zwölf Zähler können die Fortunen in ihren letzten vier Meisterschaftsspielen in der B-Liga noch ergattern. Auch das könnte am Ende schon zu wenig sein, und die Elf von Ottmar Döllekes muss nach jahrelanger B-Liga-Zugehörigkeit den bitteren Gang in die C-Liga antreten. Ein Sieg und vier Remis in der bisherigen Spielzeit, es war einfach zu schlecht. Die Veerter, die in diesem Jahr eine imposante Siegesserie hinlegten, könnten bereits am Sonntag den Abstieg der Keppelner besiegeln.