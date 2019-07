SVB-Fußballer vor dem Pokalkracher : Budberg will nicht umziehen, Gespräche mit KFC laufen

Budberg Die Planungen für den Kracher im Niederrhein-Pokal gegen den Drittligisten haben begonnen. Nächste Woche soll’s eine Platzbegehung geben.

Als Michael Nagels erfuhr, auf wen die Bezirksliga-Mannschaft des SV Budberg in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals trifft, war dem Fußball-Obmann sofort klar, dass auf ihn und sein Team viel organisatorische Arbeit zukommen wird. Der KFC Uerdingen wurde aus dem Lostopf gezogen. „Wir wollen es den Jungs unbedingt möglich machen, dass sie in Budberg spielen“, sagt Nagels. Der Drittligist habe sich bereits gemeldet.

Nagels: „Die Uerdinger haben uns ihre Unterstützung angeboten.“ Andreas Scholten, Leiter Stadion und Organisation beim KFC, habe mitgeteilt, dass der Drittligist, der in dieser Saison in Düsseldorf im Fortuna-Stadion spielt, nicht das Heimrecht tauschen will. Gespielt werden soll auf der Anlage an der Raiffeisenstraße am 13. oder 14. August (Dienstag/Mittwoch).