Am 11. Juli gastiert Friedhelm Funkel mit der Düsseldorfer Fortuna in Sonsbeck. Der Bundesligist reist mit dem kompletten Kader an. Der Trainer fordert unterdessen neue Spieler.

Fortuna Düsseldorf hat die vergangene Saison auf einem starken zehnten Platz in der Fußball-Bundesliga abgeschlossen. Architekt des Erfolgs ist Friedhelm Funkel. Der 65-Jährige bereitet seine Mannschaft im Westerwald auf die anstehende Spielzeit vor. Er wird an diesem Donnerstag mit seiner Truppe zum Jubiläumsspiel anlässlich des 100. Vereinsgeburtstags im Willy-Lemkens-Sportpark antreten. In Westerburg am Wiesensee nahm sich der Trainer am Samstag die Zeit, um über das Freundschaftsspiel in Sonsbeck und die kommende Saison der Fortuna zu sprechen.

Herr Funkel, wie ist es zu der Partie in Sonsbeck gekommen?

FUNKEL Es ist ja bekannt, dass ich mit Paul Hahn vor Jahrzehnten in Uerdingen zusammen gespielt habe. Wir sind gute Freunde geworden und stehen im regelmäßigen Kontakt. Paul lebt in Sonsbeck und ist durch und durch dem SV Sonsbeck verbunden. Und als er mich fragte, ob wir zum Jubiläum kommen können, habe ich direkt zugestimmt. Wir freuen uns auf die Partie. Das ist eine schöne Abwechslung in der harten Vorbereitungsphase.

Gute Freunde: Friedhelm Funkel und Paul Hahn. Foto: privat

Was wissen Sie über Sonsbeck, kennen Sie das Dorf?

FUNKEL Sonsbeck ist ein wunderbares Örtchen am Niederrhein. Paul hat ein Sportcenter mit einer tollen Tennishalle, wo ich schon ein paar Mal war. Der Verein hat viele Zuschauer mit einer tollen Atmosphäre. Das habe ich auch schon im letzten Jahr bei unserem Testspiel in Sonsbeck bewundert. Wenn das Wetter am Donnerstag gut wird, erwarte ich wieder zahlreiche Zuschauer. Ich glaube auch, dass einige Fans aus Düsseldorf den Weg nach Sonsbeck finden.

Was bringt Ihnen ein Spiel gegen Landesligisten, welche Erwartungen haben Sie?

FUNKEL Wie gesagt: Es ist eine willkommene Abwechslung bei den aktuell harten Trainingseinheiten. Es bringt uns in dieser Phase nichts, gegen Erst- oder Zweitligisten zu spielen. Ich möchte von meinen Jungs einen engagierten Auftritt mit dem nötigen Einsatz sehen. Wir wollen den Zuschauern ein schönes Fußballspiel mit vielen Toren zeigen.

Im Januar 2018 hatte sich die Fortuna in Sonsbeck schwer getan und nur mit 2:0 gewonnen. Was muss am Donnerstag besser werden?

FUNKEL Ich glaube, dass wir ein besseres Ergebnis erzielen werden. Damals waren wir mitten in der Saison. Jetzt sind wir in der Vorbereitungsphase, wo sich alle Spieler noch beweisen müssen. Ich möchte, dass meine Jungs engagiert, ehrgeizig, spiel- und lauffreudig agieren. Wenn das jemand nicht macht, ist es nicht positiv für ihn.

Wird die Fortuna mit dem kompletten Kader in Sonsbeck auflaufen?

FUNKEL Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Auch Diego Contento, der acht Monate mit einem Kreuzbandriss ausfiel, ist dabei und kann spielen.

Gerade in der Fortuna-Offensive hat sich personell einiges verändert. Wie sehr schmerzen die Abgänge von Benito Raman und Dodi Lukebakio?

FUNKEL Die Abgänge schmerzen natürlich sehr. Das sind zwei Top-Spieler mit unglaublichen Fähigkeiten. Beide haben zusammen 20 Tore erzielt und noch fast zehn Treffer vorbereitet. Das können wir nicht eins zu eins ersetzen. Als Aufsteiger wird die zweite Saison ohnehin immer schwerer. Wir müssen nun schauen, dass wir noch neue Spieler holen oder sich andere Spieler aus dem Kader verbessern, um diese Lücke zu schließen.

Wie sehen Sie den Kader für die neue Saison aufgestellt und wie lautet die Zielsetzung?

FUNKEL Unser Kader ist noch nicht ausreichend bestückt. Wir brauchen noch vier bis fünf Spieler. Und unser Ziel wird in der neuen Saison auch wieder nur der Klassenerhalt sein.

