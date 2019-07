Reaktion auf Vorfälle im Relegationsspiel. : VfB Homberg boykottiert TuS Asterlagen

Kreis Der VfB will ein Zeichen gegen Gewalt auf dem Fußballplatz setzen.

Beim Kreisliga-B-Spiel zwischen dem TuS Asterlagen und dem Büdericher SV im Juni hatte es Angriffe auf das Schiedsrichterteam gegeben. Die Unparteiischen mussten sich in ein Krankenhaus begeben. Die Spruchkammer des Fußball-Kreises Moers verhängte später Sperren für einen Spieler (fünf Jahre) und einen Funktionär (sieben Jahre).

In einer Vorstandssitzung beschlossen die Homberger nun, nicht mehr gegen Asterlagen antreten zu wollen. „Wir haben die ganze Sache etwas sacken lassen und die Situation mit unseren Mannschaften erörtert“, sagt Graf. Der veröffentlichte auf seiner Internetseite eine entsprechende Erklärung. Dort heißt es unter anderem: „Die unglaublichen Vorfälle im Aufstiegsspiel des TuS Asterlagen gegen den SV Büderich und unsere eigenen Erfahrungen aus um Beispiel dem zuletzt bereits abgebrochenen Meisterschaftsspiel unserer Reserve-Mannschaft in Asterlagen haben uns dazu gebracht, die Situation intern zu erörtern. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir bis auf weiteres keine Freundschafts- und Meisterschaftsspiele gegen den TuS Asterlagen austragen werden.“

Ebenso sei es „uns ein Anliegen, Solidarität mit den Schiedsrichtern zu zeigen. Wir möchten deutlich machen, dass alle Vereine, die Spieler und Verantwortliche in ihren Reihen akzeptieren, die Bedrohungen und Gewalt in unserem Sport zulassen, in Zukunft damit rechnen müssen, von uns und anderen Vereinen boykottiert zu werden.“