Entscheidung in Uerdingen : Weiter so oder radikaler Neuanfang – die Möglichkeiten hat der KFC

Der neue Rasen liegt, doch die Arbeiten ruhen – gespanntes Warten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Analyse Krefeld In den nächsten Stunden werden mindestens zwei Entscheidungen fallen: ob eine Einigung mit dem Finanzamt erfolgt und ob die Uerdinger in der Regionalliga antreten. Möglicherweise stehen aber noch größere Entscheidungen an.