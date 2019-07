Aktionstag des SV Sonsbeck zum 100. Geburtstag : Spielefest mit Kletterfelsen und Purzelbaum-Aktion

Sonsbeck Der SV Sonsbeck hatte sich einiges ausgedacht, um die Mitglieder zu begeistern und zum Mitmachen zu animieren.

Einige der Aktivitäten fanden besonderen Zuspruch – so wie der acht Meter hohe Kletterfelsen, der extra für die Veranstaltung aufgestellt wurde, oder das Kistenklettern der Klimpansen. Aber auch das riesige Fußball-Dartspiel der Fußball-Abteilung zog viele Besucher an. Und zahlreiche Nachwuchskicker hatten einen Heidenspaß am Bubble Ball. Vergnügt purzelten sie über den Sportplatz. Schon am Morgen begrüßten die Sonsbecker Leichtathleten eine große Zahl an Grundschulkindern, die sich einem Dreikampf im Laufen, Springen und Werfen widmeten.